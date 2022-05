Pierre ERCOLANI

De formation initiale aux technologies mécaniques dans les années fin 70-début 80, la curiosité m'a ensuite conduit aux techniques de l'information au service des entreprises. Le pas vers la propriété industrielle fut franchi en 1989.

Pendant une dizaine d'années, j'ai acquis mes compétences de rédacteur en brevets d'invention dans un cabinet de propriété industrielle. Mes domaines d'intervention sont plus particulièrement la mécanique et les domaines réputés généralistes.



En 2000, le départ de mon mentor professionnel à la retraite et un esprit d'indépendance ont motivé mon choix de m'installer en freelance pour proposer mes compétences professionnelles auprès des conseils en propriété industrielle. Deux ans plus tard, je rencontrais Eric Brun et nous décidions de nous associer.



Notre société, Ercolani & Brun, propose un service occasionnel ou régulier de recherche d'antériorités et d'analyse d'une potentielle brevetabilité, de rédaction d'une demande de brevet d'invention et de réponses aux offices français et étrangers lors de leur examen. Nos donneurs d'ordre sont essentiellement les cabinets de conseil en propriété industrielle et les services de propriété industrielle internes aux entreprises. Nous travaillons aussi plus occasionnellement pour les cabinets d'avocats , les entreprises et les particuliers. Nous ne sommes pas Conseils en Propriété Intellectuelle mais forts d'une longue expérience dans ce domaine.



De 2011 à fin 2014, je me suis orienté vers le domaine de l'aéronautique pour le compte d'un cabinet de conseil en propriété intellectuelle, en partenariat exclusif. Depuis, je propose à nouveau en freelance mes services de rédacteur en brevets d'invention, en collaboration avec mon associé Eric Brun.



