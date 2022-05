Pierre ESQUIROL

18 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance (métier & consulting)



Domaines :



Assurance :

• Epargne individuelle et collective euro et multi supports,

• Prévoyance individuelle et collective, Retraite, Santé,

• IARD



Organisation :

• Organisation, management, pilotage et coordination de projets,

• Audit et refonte de services, performance opérationnelle, optimisation d’organisations,

• Conception et cartographie de processus, élaboration de référentiels, risques opérationnels,

• Elaboration et mise en place de tableau de bords, reporting et pilotage,

• Réglementaire : Solvabilité 2



Assistance à maîtrise d’ouvrage :

• Planification, lotissement et mise en place du reporting projet,

• Etudes préalables et d’opportunités, sélection et implémentation de progiciels assurance,

• Conception et mise en œuvre d’outils de GED et Workflow,

• Rédaction de cahiers des charges, spécifications fonctionnelles,

• Conduite du changement, communication et formation, déploiement international





Principales interventions :



Bancassureurs (BNPP Cardif, Predica)

• Pilotage du projet de Gouvernance Générale des Risques (Directive Solvency 2, Pilier 2),

• Pilotage du projet de refonte de l’éditique assurance vie



Assureurs (Aréas, Axa, AGF, MMA, Generali, Zurich)

• Pilotage et coordination fonctionnelle de la mise en œuvre d’un progiciel vie,

• Pilotage et coordination fonctionnelle d’un Projet GED / Workflow,

• Pilotage du projet d’accélération des délais de clôture,

• Assistance pour le choix d’un progiciel de gestion des produits d’épargne ,

• Pilotage projet CCAM,

• Coordination fonctionnelle de refonte d’une gamme de produits vie multisupports,

• Inspecteur Audit et Qualité



Institutions de retraite & prévoyance (Mederic, Mederic IARD, Mornay)

• Restructuration des services back-office dédiés à la gestion des clients ,

• Assistance lors d’un audit des organismes de tutelle,

• Réorganisation des services contentieux,

• Elaboration du plan de développement stratégique et opérationnel

• Elaboration et distribution de produits de prévoyance collective et retraite groupe



Mutuelles (La Mondiale)

• Planification et organisation d’un projet de création produit santé en ligne



Mes compétences :

Conseil

Épargne

IARD

GED

MOA

Pilotage projet

Organisation

Chef de projet

Assurance vie

Solvency 2

AMO

BI