Pierre ESSONE

Je suis persévérant, déterminé, patient, orienté clients et résultats, autonome dans mon approche commerciale, capable de construire des relations sur le long terme. Véritable commercial dans l’âme, la prospection ne m'effraye pas . Grâce à mon aptitude relationnelle et à mes compétences professionnelles, je construis des relations solides avec mes clients qui voient en moi un partenaire de confiance .



Mes compétences :

Hôtellerie

Account management

Leadership

Montage vidéo

OS X

Travail en équipe

Service client

Management

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Animation d'équipe

Microsoft Excel

Publicité en ligne

Gestion de contrats

Formation

Vente

Télécommunications

Reportages photos et vidéos

Vente directe

Microsoft PowerPoint

Graphisme

Microsoft Outlook

Montage audio

Adobe Lightroom

Gestion budgétaire

Réseaux sociaux

Business Consulting

Étude de marché

Microsoft Windows

Vente B2B

Gestion de temps

Prise de parole

Sales Force

Photographie

Contrôle qualité

Gestion des stocks

Stratégie

Montage photo

Gestion de la production

Key account management

Adobe Photoshop CS6