Pascal BOUQUET

Après plus de 10 années d'expérience en tant que Gestionnaire de paie confirmé puis plus de 5 annnées en tant qu'administrateur SIRH, je suis de nouveau à la recherche d'un poste d'administrateur SIRH ou un poste d'adjoint au responsable paie ou de responsable paie.



Si vous souhaitez recevoir mon CV, n'hésitez pas à m'en demander un par mail à l'adresse suivante : pascalb94@hotmail.fr



Mes compétences :

* SIRH :

- Analyse des besoins fonctionnels (anomalies, demandes d'amélioration)

- Participation à la reprise de sociétés et changements de version du SIRH

- Paramétrage et maintenance du SIRH

- Mise en oeuvre de tests à effectuer pour la recette

- Coordination avec les équipes techniques et les éditeurs

- Création et mise à jour de supports de formation

- Formation et support auprès des utilisateurs du SIRH

* PAIE :

- Gestion de 1000 paies par mois (Notes de frais, commissions, IJSS, prévoyance, acomptes saisies, prêts)

- Etablissement des charges mensuelles, trimestrielles, annuelles

- Traitement des N4DS

- Supervision de 2 à 4 gestionnaires de paie

- Edition des états post paie et intégration en comptabilité

- Veille sociale et juridique opérationnelle

- Interlocuteur avec les salariés, lURSSAF, caisses de retraite, prévoyance, société de maintenance du SIRH

* ADMINISTRATIVES :

- Etablissement des attestations salariées (Pôle Emploi, certificats de travail, DUE, attestation de salaire, ...)

- Déclaration des accidents du travail

- Suivi des visites médicales

- Mutuelle, prévoyance

...



Bonne maitrise d'Excel



Rigoureux, disponible, autonome, réactif, mobile géographiquement

Travail en équipe



Paie

Cegid HR Ultimate

Arcole 3G

GXP

Decidium

Anael RS et TT

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

3G Networks

SIRH