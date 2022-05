Pierre-Etienne DUDOUET

Passionné de développement et d'innovations technologiques, j'adore me tenir au courant des nouveautés, imaginer ce que celles-ci peuvent apporter et les mettre en place quand cela est adéquat.

Pour cela, je suis un féru adepte des Meetup Nantais (JUG, GDG, etc.) et des conférences à une échelle plus large.



Je suis également un partisan des méthodes agiles (notamment Scrum) et de leurs capacités à faire ressortir le meilleur de chaque personne.



Actuellement, j'occupe un poste de Lead Tech / Scrum master chez VIF dans un équipe de 10-15 personnes. Nous travaillons sur des logiciels d'anticipation et de simulation déployés dans le Cloud.

Les technologies principales utilisées sont Java 8 et angularjs.



Mes compétences :

Jenkins

Développement informatique

JavaScript

Domain Driven Development

Tomcat

SQL

Eclipse

Spring

PostgreSQL

Bitbucket

Maven

Jira

Git

Kanban

Scrum

Hazelcast

Docker

Cloud

Java

AngularJS

Arquillian

Progress