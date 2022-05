Pierre-Etienne PONCET

Société spécialisée dans le transport SPL sous température dirigée de la Nouvelle Aquitaine pour la grande distribution.

Poste occupé : Exploitant Transport

Durée : depuis janvier 2014



Missions et tâches réalisées: Responsable de la mise en œuvre de moyen humain et matériel tout en garantissant au maximum la rentabilité de l’activité

Une équipe de 23 conducteurs et 17 ensembles roulant super lourds me permet au quotidien d’assurer des demandes client sur le Sud Ouest. Clients tels que Mac Donalds, Carrefour, Auchan, Atac, Bonduelle, Ferrero, etc.

L’écoute et la réactivité sont des éléments essentiels à ce poste pour pouvoir travailler.





Maitrise du Pack Office, OPEN TMS, CEGID, SOLID



Mes compétences :

Gestion de projet

Négociation commerciale

Analyse des postes de coûts de distribution

Ecotaxe

Taxe poids lourds