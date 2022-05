Pierre étienne SERGENT

Depuis 2005 LCL Département Automates et Fiduciaire

Pilote de la plate forme logistique Automates et Coffres

 Livraison de plus de 1.000 automates et coffres par an

 Coordination et préparation des budgets pluri annuels (environ 15 m€ / an)

 Négociation des achats automates avec les industriels

 Développement de l’offre de dépôt valorisé espèces

 Relations commerciale et contractuelle avec Orange, Bouygues Télécom, SFR



2002-2004 Département Canal Agences Direction de la Distribution

Chef de produit Automates

 Traitement préférentiel des clients LCL sur automates LCL

 Conception de l’offre dépôt valorisé (recyclage)

 Définition de l'offre et dimensionnement des points de Vente en automates



2001-2002 Responsable Développement Marketing Secteur Cartes

 Développement de E-Carte Bleue (paiement sécurisé sur Internet)



1997-2001 Groupement des Cartes Bancaires

Responsable Etudes Automates

 Négociation avec les banques et les industriels de la nouvelle architecture cryptographique



1996-1997 Consultant Somalcor Conseil



1987-1996 Sigma Conseil

Ingénieur d’Affaires chargé de la prospection des Grands Comptes

 Nouveaux clients : BNPP, SNCF, Transpac, Olivetti etc.



1985-1987 Banque Française Commerciale

Chargé de mission pour le Directeur Général

Déploiement du système informatique dans le réseau Agences, formation des utilisateurs