Pierre-Etienne SOUPLET

Cadre au sein de l'armée de l'air.

Expérience professionelle en matière d'opérations, de sécurité, de protection et de sécurité nucléaire.

Expérience du travail à l'étranger et en environnement multinational (TOEIC:890).

Etudes prospectives et de restructuration.

Expérience de commandement, de direction d'activités à risques et d'organisation de processus de maintenance.

Poste actuel au sein de la direction des ressources humaines.



Mes compétences :

Étude d'impact

Gestion du risque

Nucléaire

Prospective

Radioprotection

Restructuration

Sécurité

Sécurité nucléaire

Aéronautique

Management

Gestion de projet