Pierre FAUCON est un professionnel de la Télévision et d' Internet, spécialiste des jeux,



Co-Fondateur de la Société des Auteurs de Jeux (SAJE) ,

ex Directeur de la Recherche et Développement d'Endemol (1998-2009),

puis chargé des nouveaux contenus numériques du groupe Mangas gaming de Stephane Courbit (2009-2012)



Il est le co-fondateur de Y A QU A, société spécialisée dans le conseil et la création de jeux multimédia et multisupports. Y AQU A est notamment éditeur du nouveau jeu "LETTRO" distribué sur iPad en France et aux USA .



