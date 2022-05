Pierre FELIX

Après une formation de Psychologue (Psychologie , Ergonomie et sciences cognitives) , je me tourne rapidement vers le domaine du multimédia et des nouvelles technologies pour en faire mon champs de travail professionnel et personnel privilégié et mettre en oeuvre mon projet : Mettre de l'humain dans la technologie.



Très créatif de nature, je crée en 2000 une société (Arbrapalabra) pour développer des ateliers d'éducation à l'environnement, du mobilier ludique pour enfants et du contenu ludo-educatif (1001contes).

Actuellement, je combine une double activité :

• Chef de projets online pour le groupe Mc2m - MarieClaire, en charge du développement des sites du groupe (MarieClaire / MagicMaman (network) / Cosmopolitan / MarieClaireMaison ...)

• Thérapeute (praticien en Mémoire Cellulaire) dans le domaine du développement personnel et de l'accompagnement de la personne.



Mes axes de développement aujourd'hui sont :



1. Activité de Thérapeute :

• Accueillir et accompagner des personnes dans leur recherche de liens et de sens dans leur vie

• Les aider à prendre leur pleine dimension personnelle et professionnelle.

• Les guider pour mettre à jour leurs Mémoires personnelles et familiales à travers leur généalogie

• Les accompagner dans leur processus de changement



2. Activité Internet :

• La Réalité Augmentée et les technologies Immersives : 2D/3D / POI - MAgazines interactif

(Création d'applications de R.A sous Layar - calque laruchequiditoui + contenu culturel 1001contes)



• Le M2M et objets communiquants - > Internet des objets

• La robotique, les humanoïdes et autres Cybersapiens et tout particulièrement la robotique appliquée aux enfants. Pour "mettre de l'humain dans la technologie", faire collaborer Informatique et Affectivité et concevoir les nouveaux environnements intelligents avec lequels l'homme va devoir interagir.

• Le Géotourisme (e-tourisme) et la géomatique pour concevoir de nouveaux outils culturels, ludiques et environnementaux ou développer des outils et services d’aide à la géodécision.



Mes secteurs d'activité :

• Multimédia

• Réalité augmentée - > Développement de calque 2d/3d / Visio (magazine interactif) - Plateforme Layar

• Robotique (ludique)

• Systèmes d’information & S.I.G - Géomatique

• Interfaces Hommes machines

• Informatique affective



Mes domaines de compétence :

Analyse des besoins / Rédaction de spécifications

Pilotage de projets

Développement Web

Mise en place de productions audiovisuelles ludo-educatives



Mes Connaissances & Savoir faire :

• Savoir faire pluri média.

• Très bonne connaissance du monde ludo-éducatif.

• Tempérament moteur et réactif.

• Curieux et très créatif.



Mes centres d’intérêts sont :

• Le développement personnel

• Les nouvelles technologies appliquées aux enfants

• L'environnement & le Développement durable



Mais également

• La géomatique (les L.B.S)

• La e-mobilité - Les transports Intelligents (S.T.I)

• Le e-Tourisme

• La Robotique (robotique personnelle - Affectiv computing)

• Le Multimédia on/off line en général



Mes compétences :

Réalité augmentée

Ergonomie

Psychologie

Géomatique

Internet

Accompagnement individuel

Coaching professionnel

Recrutement

Coaching Personnel