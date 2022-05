Pierre FÉLIX

Producer/Production Manager FILM! CANARY ISLAND



Services de productions internationales



Fort de plusieurs années d’expérience FILM! CANARY ISLAND a déjà réalisés de nombreux tournages pour des clients internationaux ayant choisi l’archipel des Iles Canaries pour réaliser leurs productions



Nous sommes en mesure de vous proposer un service complet fort de notre expérience dans les domaines suivant :

Long métrages pour le Cinéma et la Télévision, Spots publicitaires, vidéos virales, vidéos corporatives, documentaires, et différents types de tournage pour la télévision et shooting photo



Sont inclus dans nos services :



Recherches des localisations, organisation logistique, et obtention des permis

Services de comptabilité et de control des dépenses

Services de casting et d’embauche de personnel, hébergements, et transports entre les iles

Location de matériel sur place, caméras, lumières, grues, stedicam, matériel de studio, drones

Importation, exportation et entreposage sécurisé du matériel de production

Prise de vue et tournage sous marin, location de bateaux, techniciens, protections étanches, télécommunications, assistance et sécurité





Réalisation de décors et d’accessoires

Recherche de tous types d’accessoires allant du crocodile gonflable à une Harley et bien d’autres s’il le faut….



Nous vous proposons un service complet afin de vous permettre de réaliser votre production dans les temps et les budgets initialement prévus









Mes compétences :

Production audiovisuelle

Shooting Canary Islands

Shooting Marroco