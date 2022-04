André THEUBET

Plus de 20 ans d’expérience, dont près de 10 ans en intérim et en free-lance m’ont permis de mettre mes compétences au service d'entreprises issues de secteurs divers et dans des environnements variés. En particulier sur des projets en relation avec l'identité visuelle, la communication BtoB et l'internet.



Depuis 10 ans, je crée également des carnets de voyage à travers lesquels j’explore la photographie, ainsi que le dessin et la peinture.





Specialités



Création graphique print, web design, HTML, CSS, Identité visuelle et application, rédaction, enseignement et blogging.



Mes compétences :

Création graphique

Indesign CS5

Concepteur rédacteur

Wordpress

Enseignement

Identité visuelle

CSS3

Illustrator CS5

Photoshop CS5

Carnets de voyage

Blogging

HTML

Photographie

WebDesign

BTOB

Packaging

Suivi de fabrication

Directeur artistique

Graphiste

Site internet

Charte graphique

Conception-rédaction

Maquettiste

Management

Formation

Google Sketchup

Imposition pour l'impression (Agfa Impose)