Pierre FERRE

PIERRE FERRÉ





Directeur de Foyer d'accueil Médicalisé

RÉSUMÉ DE CARRIÈRE

depuis 2010 Directeur de Foyer d'accueil Médicalisé (Fondation de l'Armée du Salut - Marseille)

2007-2010 consultant et formateur

- Directeur d’ESAT pendant 6 ans,

Chef d’atelier / Responsable d’insertion en ESAT pendant 7 ans.



12 ans, dans le secteur industriel et commercial

- Responsable d’un centre de profit pendant 4 ans ( automatismes industriels),

- Ingénieur d'affaires France et export pendant 8 ans (systèmes temps réel et

automatismes).



FORMATION



CAFDES (Directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale).



Master 2 en Ressources Humaines (ESS).



Langues : Anglais et Espagnol courants.







Mes compétences :

Coaching