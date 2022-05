Pierre FETAT

Natif de Codognan, j’ai commencé mes études à l’IUT de Montpellier finalisées par un master de management international à l’université de Waterford (Irlande), mon objectif était d’être parfaitement bilingue pour œuvrer dans le commerce international.



J’ai débuté par la vente téléphonique. Cette activité qui nécessite un bon équilibre et une grande pugnacité, a renforcé mes qualités d’écoute face à la clientèle, et m’a permis d’évoluer rapidement au service marketing du groupe AOL / TALK TALK où j’ai assuré le poste de spécialiste marketing en fidélisation de clientèle pendant 14 mois.



En août 2009, je suis devenu responsable des forces de vente des 3 entités du groupe (AOL, Talk Talk et Onetel) gérant toute l’activité. Dans ce secteur très concurrentiel, sous la responsabilité du directeur commercial du groupe, je réalisais l’interface entre les différents acteurs du projet pour la mise en place de nouveaux outils de gestion d’activité et de management commercial.



Après neufs ans passés en Irlande où j’ais acquis une forte expérience managériale dans un grand groupe de télécommunication, j’ai décidé de me relocaliser dans la région.



Mes compétences, ma facilité d’adaptation, mes qualités relationnelles et mon sens des responsabilités sont mes meilleurs atouts pour donner une nouvelle orientation à ma vie professionnelle.



