Pierre FEYZEAU

Passionné par l'industrie aérospatiale et la robotique, j'ai rejoint MBDA en 2004 pour concevoir des systèmes de préparation de mission.

Depuis 2007, je garde un pied dans l’ingénierie logicielle en tant que de responsable du design et de la validation d’une simulation de missile.

En charge également de l’évaluation des performances système, je me forge une expérience concrète dans les domaines pointus du pilotage, guidage et du traitement d'image.

J'ai rejoint Eurocopter début octobre 2010 (EADS mobility) pour concevoir les futures fonctions de navigation et guidage.



En 2011, j'ai débuté une formation pour obtenir la licence de pilote et découvrir la région depuis le ciel. Enfin, lorsqu'il y a trop de vent pour voler, je navigue sur l'eau (planche ou croiseur en régate)



Mes compétences :

Automatique

Aviation

Informatique

Robot

Robotique

Simulation

Traitement d'image