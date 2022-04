Brigitte PICHARDIE (COMBESCURE)

Passionnée depuis longtemps par le fonctionnement du corps humain, c'est tout naturellement que je me suis orientée vers le secteur de la santé. J'ai obtenu en 2010 un master professionnel en Biologie Intégrative et Physiologie Humaine (Spécialité : Nutrition/Qualité/santé).



Rigoureuse, possédant une aisance rédactionnelle et orale, je suis à même de rédiger le contenu de sites internet, de plaquettes et de vulgariser des discours scientifiques dans le domaine de la biologie, de l'alimentation et de la santé. La formation des salariés dans ces différents domaines est également une mission que j'apprécie.



Actuellement Social Média coordinatrice pour le leader des boissons rafraîchissantes sans alcool, je suis à l'écoute du marché de l'emploi dans le domaine de la nutrition santé, idéalement dans la région Bordelaise ou Parisienne.



Mes compétences :

Pack office et recherche internet

Joomla

Mac

Photoshop CS4

Nutrition

Santé

Motivée