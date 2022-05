Pierre FILLION

Mes compétences sont résumés sur les points suivants :



Audit, analyse des besoins, proposition de solutions , Organisation

Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles.

Gestion de projet , Pilotage, Gestion des ressources, coordination, planification

Suivi de l’avancement des projets.

Modélisation Merise et UML, MEGA

Développement sous Windows et dot.Net, maîtrise des bases de données

Technologie Client/Serveur, Application WEB , ASP, DOT.NET

Conception des jeux d’essai, et suivi des tests de recette

Déploiement et suivi de mise en production

Rédaction des manuels d’utilisation et techniques

Formation des utilisateurs.

Reporting après de la DSI.

Anglais courant



Mes compétences :

Architecte

Architecte fonctionnel

Audit

Chef de projet

Gestion de projet

Modélisation

Spécifications