Pierre FISSE

Nos missions d’optimisation des systèmes de communication s’entendent sur les plans à la fois technique, financier et juridique. Ces approches complémentaires font la valeur ajoutée de TECHFIN Communication. Depuis plus de dix ans, elles nous permettent, partant des besoins finement audités de nos clients, de renouveler les conditions de leur performance et de leur indépendance sur ces systèmes par des solutions dont ils ont l’entière maîtrise et le plein usage.



Au delà de nos compétences et de nos résultats, le positionnement de TECHFIN Communication, est fait de ce que nous encrons notre démarche et sa conviction, ainsi que nos propositions, sur des valeurs propres aux PME et TPE : la volonté d’indépendance, l’autonomie de jugement, la confiance élémentaire, la liberté d’engagement, la valorisation des moyens propres et leur gestion directe.

Et, in fine comme avant tout, l’impérative nécessité de devoir vite se reconcentrer à part entière sur son savoir-faire propre.



Face à l’hypnose des offres marketing, au formatage des business modèles, à la surenchère des solutions technologiques, qui font le lot commun des grands fournisseurs de services aux entreprises, nous opposons en premier lieu une vision simple et claire de la réalité des coûts et des techniques.



Que ce soit en matière de téléphonie fixe, de téléphonie mobile, de connexions internet ou de solutions corrélées, nous proposons ensuite à nos clients, PME ou TPE, une stratégie qui préservera leur liberté, leur agilité et leur pouvoir de négocier sur les tarifs comme sur la qualité des services.



Nos clients progressent. Ils le font conjointement sur le plan de leur indépendance comme sur celui leurs résultats de gestion. C’est l’objectif que nous nous fixons avec eux.



Si vous aussi vous partagez cette aspiration, nous souhaitons travailler avec vous et pour vous. Notre ligne vous est ouverte pour évoluer en toute liberté à travers les NTIC et rester maître de la performance de vos systèmes de communication.



Bien à Vous,



Pierre FISSE

Directeur Général



