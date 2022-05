Pierre FLEURY

Passionné d'architecture et de construction je suis devenu un temps constructeur de maisons individuelles traditionnelles.

Durant quelques années ma vie a été mise en parenthèse en me tournant vers ma passion le bateau. Devenu skipper professionnel j'ai navigué sur plusieurs mers du globe.

Ainsi, après quelques nombreuses années, j'ai posé le sac à terre!



Je suis revenu à mes premières amours, l'architecture et la construction mais orienté vers les maisons en bois.

Après une mise à niveau professionnelle dans ce domaine j'ai démarré mon activité de technico-commercial indépendant.



Les partenaires fabricant avec lesquels je collabore m'ont permis de réaliser de belles réalisations visibles sur mon siteArray

Ma zone de chalandise se situe sur la région PACA tout en exerçant depuis mon domicile près de Nice.



Je suis toujours constamment en recherche de clients de particuliers et de professionnels.



Mes offres de services sont dirigées vers l'auto-construction, le hors d'eau/hors d'air ou le clef en mains le tout en ossature bois.



J'assure les études des projets, les permis de construire, la coordination des travaux est assurée par un maître d'oeuvre. Le montage de la partie bois est fait par mon fabricant.



Les garanties d'usages sont prévues.



Mes compétences :

Bois

Commercial

Permis de construire

Technico commercial