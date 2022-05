Pierre FLEURY

Fraîchement diplômé du MASTER Traduction d'édition de l'Université d'Orléans, je cherche maintenant à intégrer une agence de traduction, un groupe éditorial ou bien toute structure disposant d'un service de traduction et à travailler dans une ambiance chaleureuse et dynamique dans la région de Stuttgart.

Fort de mes deux stages dans l'action culturelle, organe consultatif culturel (le Haut-Conseil culturel franco-allemand) pour l'un et festival de cinéma (le Festival Internationale du Film Francophone Tübingen-Stuttgart) pour l'autre, je peux prétendre avoir de solides connaissances pour faire face à de gros projets de traduction en la matière.

J'ai surtout acquis ces deux expériences en Allemagne (ma combinaison linguistique étant allemand-français). J'ai ainsi pu renforcer les connaissances linguistiques acquises au cours de mon cursus.

Par ailleurs, cette formation ne m'a pas seulement apporté au niveau de la pratique des langues, elle m'a surtout permis de me former aux outils de TAO tels TRADOS et de me préparer -à travers les exercices de traduction mais également à travers des séminaires sur les métiers de la traduction et en particulier le métier de traducteur freelance- à démarrer une carrière dans la traduction sous les meilleurs auspices.



Je développe ici quelques uns de mes centres d'intérêt (plus vulgairement appelés "Hobbies" ci-dessous car l'espace reservé à cet effet est insuffisant:



- Curiosité : je suis surtout curieux de nature et c'est pour cela que la traduction m'intéresse à ce point : il ne s'agit pas ici de passer uniquement un texte d'une langue à une langue, il convient surtout d'être polyvalent quant aux sujets abordés. Des domaines techniques (90 % de l'activité liée à la traduction) aux sciences humaines en passant par la traduction littéraire (les 10 % restants!), le traducteur se doit avant tout d'être un "touche-à-tout" du savoir universel!



- Ecologie : l'avenir de la planète me préoccupe beaucoup et je m'investis à mon échelle pour sauvegarder notre environnement (tri sélectif bien sûr, mais aussi le vélo pour de petits trajets, économie d'électricité et j'en passe!)



Cinéma : cette incursion dans le monde du cinéma via mon stage de 2005 à Tübingen m'a fasciné et j'aimerais poursuivre dans cette voie; je fréquente, cela va sans dire, beaucoup les salles obscures.



- Histoire : avec le cinéma, une autre de mes grandes passions. Préférence pour l'Antiquité, le Moyen-Age. Mais l'essort de certaines civilisations telles la civilisation égyptienne, la Grèce antique bien entendu et la vie dans l'Empire du Milieu me facinent énormément;



Mes compétences :

Cinéma

Culture

Édition

Histoire

Relecture

TAO

Technique

Traduction