Pierre FLEURY

Plus de 25 années pluridisciplinaires dans les différents domaines de la prestation de services pour les entreprises,

(Pilotage de centres de profit, Développement commercial, Audit et Conseil, Formation, Exploitation de services).

Je suis également un expert en sécurité (security & safety, double agrément du CNPP en sécurité incendie INSSI et malveillance CERIC, SSIAP3).



Contact : pfly@outlook.fr / 06 74 05 16 77



Mes compétences :

Animation

Audit

Centres de profit

COMMERCE

Conseil

Droit

Droit social

Formation

Gestion de Centres de Profit

Management

Management d'équipes

Optimisation

Optimisation des organisations

Pilotage

Sécurité

Sureté