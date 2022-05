Pierre FORTIER BEAULIEU

Après avoir été banquier d'entreprises pendant 22 ans, dont 6 à l'international,j'ai exercé la responsabilité d'un groupe d'exploitation de 10 agences pour mon dernier poste, j'ai repris et développé une entreprise de Communication (conception, production et commercialisation de PLV)doté d'un bureau d'étude, d'un outil de production de photogravure, d'impression textile; effectifs: 30 personnes.

En 2000, après avoir cédé cette entreprise j'ai crée une activité de conseil auprès des PME (stratégie, développement, levée de fonds, transmission), j'ai rejoint il y a quelques années le cabinet ESBC (www.esbc-network.com) en tant que partner.

je fait partie de l'association RE-CREER qui a pour but d'aider les chefs d'entreprises à prévoir les difficultés et à gérer la sortie de crise.

Je donne des cours de finances d'entreprises à TELECOM PARIS TECH en tant que professeur vacataire ; je fait partie des jurys d'examen de l'IAE Paris Sorbonne.



Mes compétences :

Business

Business plan

Développement

Développement d'entreprise

Finances

Levée de fonds

Stratégie