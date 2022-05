Pierre FOURNIER-DUMET

Bonjour,



il y a de cela 5 ans, j'ai décidé de faire carrière dans le milieu des vins et spiritueux. Aussi, pour pouvoir découvrir dans un premier temps le principal relais de distribution des produits vinicoles j'ai décidé de commencer mon expérience par la grande distribution en tant qu'apprenti (75% de la distribution de vins en France). Suite à l'obtention de mon diplôme à l'ESC Montpellier et par la même de mon Wine and Spirit Education Trust niveau 2, j'ai parfait durant un an ma connaissance de la GMS en tant que Responsable PGC. Depuis Janvier 2014, je suis passé de l'autre côté du bureau et négocie désormais pour la Compagnie Française des Grands Vins avec les différents acteurs du réseau Super/Hyper de la région Lyonnaise.



Mes compétences :

Vente