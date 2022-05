Pierre FRANÇOIS

En tant que Contrôleur de Gestion pour la société Transdev SA, mon périmètre se compose de deux filiales du pôle Île-de-France Sud. Ces deux entités représentent plus de 120 véhicules et 230 collaborateurs sur 15 lignes différentes.

Je contrôle l'activité, les résultats et l'équilibre financier du périmètre dont j'ai la charge. Je garanti la fiabilité des résultats établis et j'aide également à mettre en place des plans d'actions correctifs.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Apple Keynote

Audit

ERP

Excel

Contrôle de gestion