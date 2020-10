Guilaine POIRIER

Rigoureuse, motivée et souriante, je suis actuellement chez Legrand sur un poste divisé en deux parties : une partie générale de consolidation des SBU qui développe mes compétences d'analyse des KPI et de communication avec la DG et les contrôleurs financiers. La seconde partie est axée sur une SBU en particulier, ce qui me permet d'être plus proche des équipes (notamment R&D et marketing) et des enjeux au niveau de la SBU.

La transversalité du poste et plus globalement des métiers de la finance, qui sont impliqués avec tous les acteurs de l'entreprise, est l'un des aspects que je préfère. Le gros challenge de cette fonction est de montrer à nos interlocuteurs que nous ne sommes pas uniquement là pour les contrôler mais surtout pour les accompagner tout en restant en ligne avec les orientations prises par la DG.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Comptabilité

Contrôle de gestion

Microsoft Excel

Calcul de coûts

Analyse financière

Comptabilité analytique