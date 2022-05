Pierre-François BAPST

Après une première expérience au sein d'Alstom à Belfort, j'ai évolué pendant une dizaine d'année au sein d'un grand Groupe dans le secteur des services en tant que généraliste des ressources humaines pour une direction régionale dans le Nord.



Dans un contexte multi-sites, d'exigence et très opérationnel j'ai pu faire évoluer mes compétences en mettant en avant mes qualités de dialogue, de réactivité et d'initiative.



J'ai occupé entre 2010 et 2012 un poste de Responsable RH à temps partagé (via un Groupement d'Employeur Venetis) sur deux entreprises de Lorient (56) : EOLE GENERATION, spécialiste du développement des parcs éoliens, entreprise appartenant au Groupe GDF SUEZ, et INTER POLE, société en pleine expansion dans le domaine des solutions RH.



Depuis février 2012, j'ai pris la fonction de Responsable RH à temps complet au sein de la structure INTER POLE.



Mes compétences :

Ressources humaines

Relations sociales

Gestion de carrière

Intégration

Recrutement