Pierre-François DELACOUR

Après un début de carrière dans la logistique (sous-traitance automobile), 14 ans dans la Qualité, l'Hygiène & Sécurité et l'Environnement, je suis depuis 2011 dans l'Amélioration Continue. Tout d'abord chez RS Components en tant que Responsable Européen puis dorénavant chez Virbac, laboratoire pharmaceutique dédié à la santé animale, comme Group Quality System Manager.

Je suis certifié Black Belt Lean 6 Sigma.

J'anime des formations 6 sigma, je coach de très nombreux projets, et je pilote moi-même des projets



Mes autres expériences :

- Mise en place de sytème qualité corporate

- Démarche de Développement Durable

- Mise en place et obtention de certifications : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, marquage CE

- Déploiement des directives DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

- Pilote de l'implémentation du module EH&S (Environment Health & Safety) sous SAP en France

- Gestion administrative d'un dossier ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement)

- Mise en place du règlement REACH

- Réalisation du Document Unique (Evaluation des risques pour la santé et la sécurité des employés)



Mes compétences :

Project manager

Quality management

Continuous improvement

Innovation participative

Qualité

Développement durable

Environnement

Amélioration continue