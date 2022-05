Pierre François EVRA

Expérience professionnelle de plus de 20 ans travaillant pour des Multinationales en Afrique, dont plus de 10 ans à des niveaux de Chefs de Département / Directeur Général expatrié (Afrique de l'Ouest, Centrale et Australe).

Expert en Transport & Logistique; Solide background commercial et opérationnel!



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Gestion de projet

Courtage aéronautique

Stratégie commerciale

Gestion de la chaine logistique

Analyse financière

Management commercial

Change Management

Freight Forwarding

Transport maritime