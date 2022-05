Pierre-François FIRTION

Après avoir occupé des fonctions managériales au cours de ma carrière d'officier dans l'armée de terre durant 21 ans, j'ai ensuite suivi une formation complète aux métiers du funéraire à mon entrée dans le groupe OGF, numéro 1 français des services funéraires. Après 8 années de direction de plusieurs centres de profit d'importance croissante, j'ai ensuite effectué des missions de conseil au profit de la présidence du groupe ROC-ECLERC, avant d'être sollicité par le groupe Rébillon pour prendre le poste de directeur des opérations.

En juillet 2009, j'ai décidé de créer ma propre structure: STYX CONSEIL & DÉVELOPPEMENT, dont l'objet est le conseil et la formation aux professionnels du funéraire mais aussi l'acquisition et la création d'établissements funéraires. Entre 2010 et 2012, j'ai ouvert trois agences de pompes funèbres dans l'Est parisien. Au début de l'année 2013, je me suis rapproché du groupe FUNECAP qui m'a confié la direction générale de son pôle francilien.