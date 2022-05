Pierre-François HENRY

Langages: C, C++, Java (Applet), Javascript, HTML, XML, PL7.

Automatisme : langage Grafcet. PL7 Pro, Automates Schindler.

Connaissances NI : Labview 2009, TestStand 4.2.1, Measurement Automation, LabWindows.

Modules NI : Report Generation, Database Connectivity (SQL), Modbus Library (RS 485).

Matériels NI : PCI-GPIB, PCI-6534, DIO-96, USB 6009, PCI-8433, PCI-4060, PCI-DIO-24.

Matériels Agilent/ HP : N1912A, N1921A, DS06054, 11713A, 33320H, N5767A, N6700B + modules, 423B, 437B, 83732B.

Matériels Rhode & Schwarz: FSP-13, SMF100A, SMB100A, ZVA-24, FSV.

Matériels Anritsu : Power Meter 2708, Sonde MA2468B.

Matériels Lecroy : 9314AL.

Matériel spécifiques Hyper Fréquences : coupleur, diviseur, switchs, transition, atténuateur.

Bureautique: Microsoft Office.

Multimedia: Pinnacle Studio 9, PhotoShop 7, Paint Shop Pro 6, Gimp.

Connaissances Microchip : IPC Webserver.

Connaissances réseaux : TCP/IP, FTP, Telnet, DHCP, DNS.

Systèmes : MS/DOS, Microsoft Windows.



- Création de logiciels sous Labview sous format de projet avec spécifications de construction de DLL/executable/ installeur.

- Développement de séquences de tests sur TestStand 4.2.1 avec Interface Opérateur développé sous Labview

- Création de DLLs de VI Labview (Data In/Out) pour interfaçage avec logiciel en Builder C++

- Création de DLLs de VI Labview (Data In/Out) pour interfaçage avec Séquence de test TestStand

- Gestion périphériques (IVI, VISA, GPIB) et voies(DAQ-MX) sur Max (NI Measurement & Automation)

- Création de bibliothèque d’outils commune à l’équipe avec mise en place d’un contrôle de code source

- Mise en baie d’un banc de test et création de liasse documentaire pour la duplication et/ou validation du banc de test.

- Génération de voies virtuelles sur Max et Utilisation de fichiers de configuration.

- Maîtrise de la communication RS232, RS 485, USB, GPIB, TCP/IP sous Labview

- Notions en NI-IMAQ Vision (Veille technologique sur logiciel existant)

- Génération de rapport d’acceptation du matériel sous teststand au format word pré remplie



Mes compétences :

Gestion de projet

Electronique

Management