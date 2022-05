Pierre-Francois PELTIER-VEILER

Au fil de mon parcours, j'ai exercé l'ensemble des activités liées à la communication des entreprises, interne et externe.

J'ai débuté ma carrière en agence de services marketing, où j'ai découvert le management d'équipe et les techniques de formation et d'animation commerciale. Entré chez l'annonceur, j'ai poursuivi mon activité dans le domaine de la communication commerciale, d'abord dans le secteur bancaire en BtoC, puis dans le marketing direct en BtoB.

Après une dizaine d'années qui m'ont permis d'enrichir cette orientation commerciale, j'ai saisi l'opportunité de développer mes compétences en communication interne et institutionnelle, afin de disposer aujourd'hui d'une expertise 360° de la communication d'entreprise.



