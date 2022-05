Pierre-François TANGE

Titulaire d’une licence en conduite et sécurité des installations chimique et pharmaceutique.



Je suis particulièrement motivé, actif et impliqué dans mon choix professionnel.



Je suis capable de mener un projet à son terme dans les domaines des procédés de synthèse chimique et pharmaceutique.

De piloter les process dans ces domaines, d’évaluer et de mesurer l’impact du procédé sur l’environnement ainsi que sur le temps.



Mes différentes expériences professionnelles m’ont appris à travailler de façon structurer, cohérente tout en ayant une vision aussi bien globale que concise.

Et cela en respectant les délais de production mais aussi de qualité concernant la fabrication des différents produits.



De plus j’ai acquis une expérience en terme de auditeur interne en Sécurité, Hygiéne , Environnement.



Mes compétences :

Chimie

Process

Production

Auditeur interne

Optimisation process

Hygiène

Environnement

Sécurité