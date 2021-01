Pierre-François TRILLAT

J'ai créé Gidran après 10 années passées au sein d'organismes d'inspection et de certification, afin de vous accompagner dans la conduite de vos projets QSE.



Auditeur certifié IRCA selon les normes ISO 9001 : 2015, ISO 14001: 2015 et auditeur qualifié ISO 45001 : 2018 et ISO 22000 : 2018, je mets au profit de vos projets mes expériences professionnelles et mes expériences d'audit dans les services et les industries.



Mes missions consistent entre autres à l'accompagnement pour la mise en place de systèmes de management, la réalisation audits blancs et d'audits internes, la formation des dirigeants et des collaborateurs.



Je vous propose également mes services pour la création de référentiels sur mesure et la conduites d'audits fournisseurs.



Nhésitez pas à me solliciter pour toutes vos demandes.