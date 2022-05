Pierre-Francois VALTON

Notre mission est de produire et de déployer des services IT innovants qui répondent aux nouvelles attentes des entreprises et des utilisateurs. Son ambition s’inscrit dans la stratégie d’Orange Business Services : devenir le partenaire IT et télécoms de la transformation digitale des entreprises, au service de leur performance métier.



Le socle de cette ambition c’est un métier : celui de l’intégration de systèmes qui requière des compétences très variées. Orange Applications for Business, s’appuyant sur ses centres d’expertises conçus autour des méthodes de développement collaboratif, sait réunir de façon unique des expertises de haut niveau pour accompagner ses clients dans les projets les plus complexes et bâtir des systèmes d’information ouverts, flexibles et sûrs.



Cela signifie que nous accompagnons nos clients dans des phases de conception, de développement, d’exploitation de tests et de certification. Nous intégrons à la fois des solutions issues d’Orange Business Services et d’éditeurs partenaires de manière à concevoir une proposition de valeur globale, tout en garantissant le parfait fonctionnement au sein du système d’information existant de l’entreprise.



Mes compétences :

Management

Directeur régional

Développement commercial

Négociation

Informatique