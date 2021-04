Garry LEREBOULET

Centum est spécialisé en design, développement, industrialisation et production de cartes électroniques et de systèmes embarqués. Le groupe possède une capacité de design et d'ingénierie avec près de 650 personnes, et plusieurs unités de production en Inde.



Loffre du groupe est multiple et structurée :

- Build To Spec (Conception de produits sur cahier des charges ; Gestion du programme de production : maintien en Condition Opérationnelle et Soutien Logistique Intégré, engagement sur le cycle de vie du produit) ;

- Engineering Services :

o Assistance Technique (intervention en renforcement capacitaire ou sur lapport dune expertise au sein des équipes projets clients engagement de moyens),

o Plateau technique dédié à une activité client (in et/ou ex-situ),

o Forfait (engagement de résultats) ;

- Build To Market :

o Produits et systèmes dans le domaine de la conversion et du stockage dénergie,

o Systèmes dinformation passagers dédiés au secteur du transport ;

- Build To Print : production de cartes électroniques et de systèmes embarqués.



Centum Adeneo, dont le siège social est à Ecully près de Lyon (69), porte et développe les offres Build To Spec et Engineering Services. Société française dingénierie, elle est incontournable depuis 30 ans en accompagnant ses clients sur tout ou partie du cycle de vie de leurs produits et sur leurs projets d'innovation.



Le savoir-faire de Centum Adeneo est multiple :

o Systèmes : recherche et développement de systèmes

o Électronique de puissance : recherche et développement darchitectures de puissance et prototypage

o Électronique : recherche et développement électronique analogique, numérique, composants programmables, prototypage

o Logiciel : recherche et développement logiciels en temps réel sécuritaires, couches basse dOS embarqués, applicatifs

o Bancs de tests et moyens dessais

o Fiabilisation : AMDEC, essais aggravés, simulation thermique, maturité accélérée, up-screening

o Sécurité de fonctionnement : conception sécuritaire aéronautique DAL D à A, DO254, DO178, ferroviaire EN50128, SIL4, médical, défense

o Industrialisation et maîtrise de production : recherche de technologie et procédé de fabrication et dassemblage innovants, maîtrise de la fabricabilité dans le temps, miniaturisation.



Et elle le met en œuvre pour diverses applications :

o Conversion et stockage de lénergie pour le développement des transports électriques ou énergétiquement sobres (terrestres, aéronautiques, navals)

o Systèmes dinformation embarqués et contrôle commande tous domaines (intelligence et sécurité)

o Traitement du signal dans tous les domaines

o Interconnexion et électronique rapide pour les transports et la défense

o Simulation numérique pour moyens dessais et expérimentations

