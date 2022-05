Pierre FRECON

Mon MBA à l'INSEAD sonnait la fin d'un voyage de 9 ans, commencé à l'Ecole des Mines et qui m'avait fait parcourir le monde. De retour à Lyon, j'avais l'envie de faire quelque chose d'unique dans le monde des affaires, plus spécialement dans la finance et la gouvernance d'entreprises.



Naturellement, je me suis lancé dans le domaine de l'entrepreneuriat et créais Financière Florentine en 2007. Cette expérience nous a permis de créer une holding industrielle en 2013 qui développe des technologies vertes en créant / rejoignant des start-ups innovantes dès le début de leur aventure. Nous y apportons des fonds mais surtout une expertise opérationnelle (DAF à temps partiel).



We also offer this expertise as training and mentoring for entrepreneurs through one of our subsidiaries.

Nous offrons également plus généralement des formations et du mentorat aux entrepreneurs au travers d'une de nos filiales.



Enfin, je suis également impliqué à titre bénévole au sein du Crédit Mutuel Villeurbanne, des Associations des anciens élèves des Mines et de l'INSEAD sur Rhône-Alpes, des 'associations ALPES Formation et Aurore pour une Economie de Communion.



Bref, 2015 ne manquera pas de projets et de défis !



Mes compétences :

Administration

Business

Investissement

Investment

MBA

PME

Private Equity

Venture capital