Pierre FRECON

Courtier d'assurances au sein d'ARILIM Assurances



Cabinet de courtage familial présent à Paris, Lyon et Toulon

CA consolidé : 1.7 millions d'euros

Effectif : 12

Principales branches d'activités :

Assurances Immobilières : GLI, PNO, MR Immeubles

Assurances collectives : Santé, prévoyance et retraite des salariés et des dirigeants d'entreprises

Assurances des Entreprises : Incendie, Responsabilité Civile, Flottes...



Mes compétences :

Assurances