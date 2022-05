Pierre-Frédérick GENOD

Après avoir travaillé 10 ans dans l'industrie en tant qu'ingénieur, puis responsable projet (Intertechnique - équipementier aéronautique), j'ai souhaité donner plus de sens à mon travail, en ayant une action tournée vers l'homme et la société.

J'ai arrêté mon travail fin 2009 pour m'engager dans la formation Entrepreneur de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) à l'IRUP de St Etienne.

Cette formation m'a permis de compléter ma formation initiale d'ingénieur par une formation portée sur la gestion d'entreprise, avec une orientation sur l'ESS.



A la suite de la formation, j'ai accédé en janvier 2011 à la fonction de direction de 2 établissements privés oeuvrant dans le secteur médico-social : 1 maison de retraite non médicalisée de 21 lits, et 1 résidence non médicalisée accueillant 50 adultes handicapés psychiques stabilisés.



Challenge très enthousiasmant à relever, car ce sont toujours des problèmes à résoudre, et des réponses à apporter, mais dans des fonctions et des secteurs nouveaux pour moi, et au service des personnes! Encore plus d'exigence ...



Mes compétences :

Economie

Économie sociale

Economie sociale et solidaire

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Fédérateur

Initiative

Innovation

Management

Management d'équipe

