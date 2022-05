Pierre FREYTAG

Chargé d'affaires au sein du Groupe G.S.F. et plus précisément dans la société G.S.F. Mercure basée à Lyon. Je suis responsable du développement commerciale du Centre de Lyon ainsi que de sa banlieue Sud.

Diplômé d'un DUT Techniques de Commercialisation à Montluçon en 2012 puis du Programme Grandes Ecoles au sein du Groupe ESC Troyes en 2015, je porte un franc intérêt pour le monde du commerce, de la gestion et de l'entreprenariat.



Passionné de sports comme le Football ou le Rugby, j'ai grandi avec le goût du challenge, la persévérance et l'esprit d'équipe, me permettant d'acquérir un comportement fédérateur. Une attitude développée dans le milieu associatif au sein de mon village d'origine où nous devions respecter des traditions transmises depuis de nombreuses générations.



Organisé, Curieux et Entreprenant, j'ai moi-même crée mon activité grâce à l'inspiration que j'ai puisé par plusieurs voyages en Europe mais aussi dans quelques régions françaises.

Effectivement, je suis un grand admirateur du parcours de certaines personnalités: businessman, politiciens, entrepreneurs, musiciens, présentateurs TV; mais aussi du concept nombreuses entreprises: Coca-Cola Company, Disney, Hermès, Nespresso, Apple...



En espérant que cette petite lecture, vous donne envie d'en savoir plus sur mon profil professionnel.



Mes compétences :

Curieux

Entreprenant

Organisé

Force de proposition

Persévérance

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Analyse stratégique

Développement commercial