Pierre GADOIS

Bonjour,



Je m'appelle Pierre, j'ai 38 ans, j'habite à Nantes et je suis actuellement en formation de reconversion pour devenir Technicien Supérieur de Support en Informatique.



Auparavant, j'ai travaillé dans l'agro-alimentaire 3 ans puis j'ai rejoint en 2003 le service clientèle de Bouygues Telecom à Nantes. J'occupais un poste de conseiller technique par téléphone. Il s'agissait d'apporter à des clients particuliers et pros une assistance technique portant sur leurs mobiles / smartphones ainsi que sur les Box internet.

Grâce à ces 13 ans passés au service des clients, j'ai développé des qualités d'écoute, de pédagogie et d'adaptation pour trouver à chaque instant et pour chaque interlocuteur la meilleure réponse à apporter.



Ma nouvelle orientation professionnelle vise à acquérir des compétences informatiques solides et reconnues.

Ces compétences devraient bien s'associer à mon expérience en Relation Client et m'ouvrir les portes vers un emploi dans lequel je m'épanouisse pleinement.



Qui plus est, mon stage de formation réalisé à la mairie de Bouguenais m'ayant fait découvrir le métier d'Administrateur Système et Réseau, c'est une voie que j'aimerais suivre.

Je recherche donc une Entreprise afin de suivre en contrat professionnel une formation Bac+4 ASR.



Mes compétences :

Relation client par téléphone : accueil, prise en

Capacités de dépannage et de support par téléphone

Connaissances personnelles en matière de hardware