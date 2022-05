Pierre GANTER

Trois grandes étapes professionnelles :

- 10 ans de conseil en management : Andersen Consulting, PricewaterhouseCoopers

- 4 ans d'entrepreneuriat : fondateur d'Assurway.com, consultant indépendant

- 10 ans de direction opérationnelle : Directeur Marketing d’Euler Hermes SFAC, Directeur Général de Gras Savoye Grand Sud Ouest, Directeur de l’Organisation du Groupe Gras Savoye



Principaux domaines de compétences :

- Le développement de l’entreprise : création / relance d’activités, acquisition de sociétés, lancement de produits

- La mise en œuvre opérationnelle de stratégies d’entreprise et la gestion de centres de profit dans tous ses aspects (commercial, marketing, opérations, SI, finance, RH, …)

- La définition et le pilotage de projets de transformation et l’accompagnement du changement

- Le management d’équipes pluridisciplinaires en direct ou en transversal



Secteurs : assurance, services aux entreprises, internet