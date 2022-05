Pierre GARCIA

Diplômé de l'EFAP Paris en 2010, je suis en recherche active d'un poste de Chargé de Communication et/ou Attaché de Presse. De la culture (musique cinéma et spectacle) au B to B en tant que consultant RP, j'ai évolué dans divers domaines mais toujours en gardant la communication pour principale mission...

N'hésitez pas à me contacter pour toute information.



Pierre.



Mes compétences :

Notions de PAO (InDesign et Photoshop)

Pack Office Pc et Mac (Word, Exel, Power Point)

Cinéma

Consultant

Relations Publiques

Relations Presse

Attaché de presse

Théâtre

Musique

Communication