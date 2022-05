Bonjour,



Issu d'une formation marketing, je gère actuellement l'agence PG Linguistics qui accompagne les entreprises dans leur stratégie éditoriale. Je fais également partie de l'équipe de consultants Webmarketing et Com. Et j'anime un site/blog personnel orienté webmarketing pour partager des connaissances dans cette discipline.



Je serai ravi d'étayer ces propos si vous souhaitez plus de précisions.



Bien cordialement,



Pierre GARRO

pierre.garro@gmail.com

06 86 92 51 50



Mes compétences :

Gestion de projet

Vente

Management

Communication

Marketing