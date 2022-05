Pierre GAUTHIER

Actuellement en CDI dans l'entreprise CHAUSSON MATERIAUX (négoce en matériaux de construction).

Le poste occupé possède une envergure nationale, et navigue entre les domaines commercial, marketing et informatique.

Mes différentes missions sont:

- Accompagnement des équipes internes sur les différents outils digitaux de l'entreprise (formation et suivi)

- Accompagnement des clients sur les différents outils digitaux de l'entreprise (présentation et accompagnement)

- Développement de l'activité DRIVE de l'entreprise.

- Développement du E-learning



Mes compétences :

Automobile

Sports

Marketing

Commerce