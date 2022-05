Pierre GAY

Responsable VO & Coporate Sales chez Porsche France après plusieurs expériences en filiales automobiles (Porsche et Opel).



Diplômé de l'ESTACA (Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile) avec une spécialisation International Business.

Passionné d'automobile et son marché.



Vice-Président d'EMOS (Estaca Motorsport), association spécialisée dans l'organisation de courses de karting pour étudiants.







Mes compétences :

Rigoureux

Connaissances automobile

passionné

motivé