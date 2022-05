Pierre GERGELÉ

Nous souhaitons recruter en CDI un ingenieur en génie climatique pour renforcer notre équipe dès que possible.



Nous travaillons sous REVIT MEP (& Autocad/Autofluid)



Si vous êtes intéressés, vous pouvez adresser votre CV & lettre de motivation à contact@strem.fr



Si vous connaissez quelqu'un de disponible et d'intéressé, pourriez-vous faire passer le message svp?



Merci par avance.



STREM (www.strem.fr) est un bureau d'études lyonnais indépendant spécialisé dans les Fluides (Génie climatique, Plomberie, Électricité Courants Forts/ Courants Faibles), les économies d'énergie, les énergies renouvelables et la démarche HQE.



Nous intervenons principalement dans des missions de maîtrise d'œuvre pour la construction ou la rénovation de bâtiments.



Mes compétences :

Énergies renouvelables

Thermique

Bureau d'études

Ingénieur

Génie climatique

Bâtiment

HQE

Energie

Electricité

Revit MEP