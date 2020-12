Antoine DELORME

Diplomé de L'IUT de Lyon I mi 2001, j'ai intégré Capgemini Lyon lors de mon stage de fin d'étude. Très vite intégré au sein de Capgemini, je suis devenu(après avoir été technicien système et réseau)Responsable du service informatique interne de l'agence Lyonnaise, y exerçant les fonctions de responsable d'équipe (5 personnes), responsable des relations fournisseurs/financeurs pour l'approvisionement du parc informatique de Capgemini Rhone-Alpes et Méditerranée. Cumulant avec cette fonction celle de chef de projet Infogérance pour un promoteur immobilier filiale de la Caisse des dépots. (5 collaborateurs sur 5 sites différents).



J'ai ensuite intégré une beaucoup plus petite structure, IMC société orienté vers la communication et le multimedia pour les professionnels de la piscine, du Spa et du bien-être ou j'ai pu créer l'infrastructure complète de l'entreprise au niveau informatique et téléphonique. J'y ai mis en place tous les back offices des nombreux sites web de mise en ligne de contenu avec automatisation des nombreuses taches répétitives des collaborateurs de l'entreprise.



Afin de faire à nouveau évolué ma carrière, j'ai intégré la société Microstore en tant qu'Ingénieur commercial afin de m'apporter toute la connaissance nécessaire à l'approvisionnement du matériel informatique (négociation constructeurs, grossistes, et commercialisation de solutions clés en mains comprenant la maintenance des infrastructures Système et réseau). Du fait du fort besoin de Microstore pour la partie technique et de ma forte connaissance du métier du service, je me suis orienté vers une partie beaucoup plus technique, tout en conservant une partie commerciale avec mes clients fidélisés.



J'ai choisi en Juin 2007, suite à une opportunité d'intégrer Sogeti Bordeaux société plus apte à pouvoir satisfaire à mes souhaits d'évolutions de carrière et de prise de responsabilité.



Mes compétences :

Administrateur système

Cisco

Informatique

Mcp

Responsable informatique

Sales