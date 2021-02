Alexandre FLEURY

Après une première expérience dans le conseil en stratégie, où j'ai appris la gestion de projet et expérimenté les projets de transformation et d'optimisation des méthodes de travail, j'ai rejoint Webhelp, spécialiste de la relation client.



Depuis 2006, j'ai enchaîné différentes fonctions, au siège à Paris et sur des sites de production au Maroc : directeur de comptes, directeur de production, directeur de l'amélioration continue, puis directeur des projets delivery sur la partie francophone du groupe.



Mes compétences :

lean

gestion du changement

gestion de projet

Qualité

Conseil

Management