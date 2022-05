Pierre Gilbertas, diplômé de l’Advanced Management Program de l’ESSEC et du programme spécialisé en intelligence économique de l’IHEDN, est consultant indépendant spécialisé dans l’étude et la mise en œuvre de projets d’entreprise.

Il a commencé sa carrière dans la vente de produits et services informatiques au sein de grands groupes internationaux.

Il a ensuite développé, au cours de ses collaborations avec de nombreux dirigeants, des méthodes d’évaluation et de diagnostic pour accompagner les entreprises dans leurs décisions stratégiques.

Il apporte notamment son assistance aux entreprises en développement dans l’élaboration de plans d’affaire ainsi que dans la levée de fonds et l’obtention de subventions.

Son parcours professionnel l’a amené à travailler sur des projets sensibles.

A ce titre, il a acquis un savoir faire dans l’identification, l’approche et l’établissement de relations aux seins de parties prenantes influentes dans les domaines économiques et politiques comme dans ceux de l’administration et des services de l’Etat.

Parallèlement, il s’est impliqué dans la formation professionnelle. Il intervient comme consultant chargé de cours dans plusieurs organismes de formation destinés aux cadres dirigeants.

Par ailleurs, il est engagé dans diverses activités associatives.

Il est co-fondateur de l’association des auditeurs en intelligence économique de l’IHEDN.

Il a contribué au développement de l’association des diplômés de l’ESSEC dont il a été le vice-président pendant plusieurs années.

Il participe régulièrement comme jury au concours des admissions de l’école.

En 2009, Il a été nommé au Conseil Economique, Social et Environnemental où il a rejoint la section des activités productives, de la recherche et de la technologie.

Il est lieutenant-colonel (RC) de la gendarmerie nationale.

Il est chevalier dans l’ordre national du Mérite et titulaire de la médaille de la reconnaissance des forces armées gabonaises.





Mes compétences :

Relations publiques

Business planning

Intelligence économique

Formation professionnelle

Conduite de projet

Nouvelles technologies

Éthique