Pierre-Gilles REGARD

Dans la vie on travaille pour manger, et on mange pour pouvoir travailler : si j'avais le choix j'arrêterai peut être de travailler, mais pas de manger ...



Dans la vie : tout se négocie, mais vous n'avais peut être pas les moyens pour obtenir ce que vous voulez. Il y a cependant une exception c'est la vie elle même.



Dans la vie il y a plein de choses intéressantes, mais le plus passionnant : c'est les gens.



Dans la vie il y a des priorités, mais elles passent toutes après la famille.



Après ça, on a fait un peu le tour de ma personnalité ... mais peut on vraiment connaître quelqu'un ? en tout cas, j'ai souvent l'impression de très mal me connaître.



Mes compétences :

PACBASE

PHP MySQL

Javascript

Statistiques descriptives

Statistiques

SQL

PHP